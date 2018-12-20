20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Kuzey Kore, ABD'nin nükleer tehdidi ortadan kaldırmadığı sürece nükleer silah üretimine devam edeceğini duyurdu.
Kuzey Kore'ye yönelik yapılan uluslararası yaptırımların kaldırılması için sürdürülen Kore'nin nükleer silahsızlaştırılması süreci çıkmaza girdi. Kuzey Kore, ABD’nin nükleer silahlarını kaldırmadığı sürece, asla tek taraflı olarak nükleer programdan vazgeçilmeyeceğini duyurdu. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansınca yayınlanan bildiride, "ABD şimdi Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlaştırılması anlamını öğrenmeli ve özellikle coğrafyayı doğru şekilde incelemelidir" denildi.
Kuzey Kore tarafı, yarımadanın tamamen nükleer silahlardan arındırılması gerektiğinin altını çizerek, "Kore Yarımadası'ndan bahsettiğimizde, ülkemizin toprakları ve aynı zamanda ABD'nin nükleer silahlar dahil olmak üzere askeri gücünün bulunduğu Güney Kore’yi de kapsamaktadır. Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması, sadece Güney Kore ve Kuzey Kore’den değil, aynı zamanda Kore Yarımadası'na komşu bölgelerden gelen tüm nükleer tehdit kaynaklarının ortadan kaldırılması anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.
Dün Washington yönetiminin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümü çabaları çerçevesinde insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi gözden geçirdiği bildirilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıklamıştı.
Kuzey Kore, ABD Hazine Bakanlığının insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesiyle aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu üç üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine almasına sert tepki göstermişti.
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan açıklamada, ABD'nin son yaptırımlarının, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin önünü sonsuza kadar kapatabileceği" ifadesi kullanılmıştı.
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