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        Haberler Gündem Son dakika haberi: İstanbul’daki Kuyu-36 operasyonunda tutuklamalar

        Kuyu-36 operasyonunda 99 tutuklama

        İstanbul'da çalıntı araç veya motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı suç örgütünden gözaltına alınan 114 şüpheliden 99'u tutuklanırken 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silahın ele geçirildiği ve Kuyu-36 olarak adlandırılan operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 14 Ekim'de sosyal medya hesabından duyurmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:55
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        'Kuyu'da 99 tutuklama
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        İstanbul'da, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-36" operasyonlarında gözaltına alınan 157 şüpheliden 99'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elebaşılığını yurt dışında tutuklu B.B. ve B.C.G'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

        Çok sayıda savcı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 43'ü savcılıkça serbest bırakılırken 114 şüpheli ise dün gece nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 99'u tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan suç örgütü üyelerinin Ataşehir ve Sancaktepe'de bulunan bazı iş yerlerine düzenledikleri silahlı saldırılar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?

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        İstanbul polisi, çalıntı araç veya motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlatılmıştı.

        Çalışmalar sonucunda iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ise 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu 14 Ekim'de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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