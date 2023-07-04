Küresel ortalama sıcaklık değeri dün rekor kırdı!

Kurnaz, "3 Temmuz Pazartesi günü küresel ortalama sıcaklık 17,01 derece olarak ölçüldü. Bu şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gündü. Tekrar edeyim; dün tarihte insanın yaşadığı en sıcak gündü" paylaşımında bulundu.

Rekor sıcaklık ölçümü ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan Kurnaz, "Temmuz ayı başında böyle bir sıcaklığa ulaşılması beklenen bir şey değildi. Normalde yüksek sıcaklıklara temmuz ortası veya sonuna doğru ulaşılır. Bu durumda temmuz sonunda daha yüksek sıcaklıklar kaydedilebilir. Tüm bunlar tabi ki küresel iklim değişikliğinin bir sonucu" ifadelerini kullandı.

GLOBAL SICAKLIK DEĞİŞİMİ NASA'NIN SİTESİNDE

Öte yandan küresel iklim değişikliğinin 100 yıllık seyri NASA'nın sıcaklık değişimi haritalarında da açıkça yer alıyor. Buna göre 1884'ten itibaren Dünya'nın giderek ısındığı haritadaki kızarıklıkların artışıyla açıkça gözleniyor.