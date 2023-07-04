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Küresel ortalama sıcaklık değeri dün rekor kırdı!

Küresel iklim değişikliği giderek etkisini hissettiriyor. Temmuz ayının ilk günlerinde de hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesi sıcaklarla kavruluyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof.Dr.Levent Kurnaz ise dün küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğünü kaydederek, "Bu şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gündü ve beklenen bir şey değildi" ifadelerine yer verdi. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi...

Giriş: 04.07.2023 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
KORKUTAN VERİ! Sıcaklık değeri rekor kırdı: 3 Temmuz insanlık tarihinin en sıcak günüydü! - Öne çıkan haberler
Küresel ortalama sıcaklık değeri dün rekor kırdı!
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Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, küresel sıcaklık ölçümleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kurnaz, "3 Temmuz Pazartesi günü küresel ortalama sıcaklık 17,01 derece olarak ölçüldü. Bu şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gündü. Tekrar edeyim; dün tarihte insanın yaşadığı en sıcak gündü" paylaşımında bulundu.

Rekor sıcaklık ölçümü ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan Kurnaz, "Temmuz ayı başında böyle bir sıcaklığa ulaşılması beklenen bir şey değildi. Normalde yüksek sıcaklıklara temmuz ortası veya sonuna doğru ulaşılır. Bu durumda temmuz sonunda daha yüksek sıcaklıklar kaydedilebilir. Tüm bunlar tabi ki küresel iklim değişikliğinin bir sonucu" ifadelerini kullandı.

GLOBAL SICAKLIK DEĞİŞİMİ NASA'NIN SİTESİNDE

Öte yandan küresel iklim değişikliğinin 100 yıllık seyri NASA'nın sıcaklık değişimi haritalarında da açıkça yer alıyor. Buna göre 1884'ten itibaren Dünya'nın giderek ısındığı haritadaki kızarıklıkların artışıyla açıkça gözleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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