Kurban Bayramı'nda çok acı olay!

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban kesimi yaptığı sırada fenalaştı.

Korkmaz'ın baygınlık geçirdiğini gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.