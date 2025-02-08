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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Grand Kartal Otel açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakanlık'tan Grand Kartal Otel açıklaması

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelin kaçak olmadığını açıklarken, belgelerin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 17:19 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:19
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        Bakanlık'tan Grand Kartal Otel açıklaması
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinin kaçak olduğu iddialarını yalanladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada; "Grand Kartal Otel'in yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsattan istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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