        Son dakika: Kudüs'te silahlı saldırı

        Son dakika: Kudüs'te silahlı saldırı

        İsrail ambulans servisi, Kudüs'te meydana gelen bir silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, en az 11 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail polisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Giriş: 08.09.2025 - 10:34 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:00
        Kudüs'te silahlı saldırı
        İsrail ambulans servisi, Kudüs'ün dış mahallelerinde meydana gelen bir silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

        İsrail polisi, saldırganların öldürüldüğünü açıkladı. Silahlı saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ya da nedeninin ne olduğu henüz belli değil.

        İsrail polisi saldırganları "terörist" olarak tanımlarken, kaç tetikçinin olaya karıştığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

