Küçük kız 4 yaşındaydı! Anaokulunda korkunç olay!

Son dakika haberler... İstanbul Şişli'de, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
ANNE VE BABASI ANAOKULUNA BIRAKTI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı.
YEMEKTEN SONRA UYKU ODASINA GÖTÜRÜLDÜ
İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü.
ÇOCUĞU UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR
Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi.
SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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