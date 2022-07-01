Kritik orman yangını uyarısı! Önümüzdeki 5 güne dikkat çekildi

Son yıllarda artış gösteren orman yangınlarıyla ilgili önemli bir uyarı geldi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, orman yangınlarına karşı önümüzdeki 5 gün boyunca dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Özel hava durumu tipleri var. Bunlardan biri fönlü hava tipleri. Ben bu konularda hem merkez hem de kendi adıma uyarılarda bulunuyorum. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir sıcaklık oldu ve yaz mevsiminin kuraklığı ile birleşti. Sıcak hava dalgaları, uzun süreli kuraklıklar ve tam da Manavgat yangını çıktığı günlerde kuzeyli hava durumu tiplerinin yarattığı fönlü, sıcak, kuru ve tabi bazen de hamleli rüzgarlı yani ani hız ve yön değişimi yapabilen fönlü hava durumu tipleri üst üste geldi. Bu şu anlama geliyor. Bir yangın çıktığında bu şiddetlenebilir. Biz buna benzer uyarıları daha önce de yapmıştık. Yangından sorumlu kurum ve kuruluşlar böyle hava durumu tiplerinde daha dikkatli olmak durumunda. Çünkü çıkan yangını denetlemek, kontrol altına almak ve söndürmek zor olabilir. Yani büyük orman yangınlarına dönüşebilir. Buna dikkat çekiyorum."

Prof. Dr. Murat Türkeş

"BÜYÜK ORMAN YANGINLARINA DÖNÜŞEBİLİR"

"Ardışık olarak çok sıcak günleri yaşamaya başlıyoruz. Yeni başlıyor. Güneybatı'da, Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki en az 5 gün çok sıcak koşullar yaşanabilecek. İşte bu arada kuzeyli hava durumu tipleri, benim fönlü hava tipi dediğim yani var olan sıcak hava koşullarına ek olarak Toros'ların, Güneybatı'daki dağların güneye bakan yamaçlarında görece daha sıcak, kuru ve bazen de hamleli yani rüzgarın hızında ve yönünde ani değişiklikler yaşanabilir. Bu günlerde çıkan orman yangınlarının büyük orman yangınlarına dönüşme olasılığı çok artıyor. Bu özel hava durumu olaylarının takip edilmesi gerekiyor. Yani daha dikkatli olunması gerekiyor bu dönemde."

PAYLAŞIMLA DİKKAT ÇEKİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şunlar kaydedildi:

"Çok sıcak ve kurak Kuzeydoğu Mezopotamya ve İran'dan Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölümüne sokulan sıcak/çok sıcak ve kuru hava + Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Güneybatı Anadolu bölümü gibi aynı zamanda fön olayının da etkili olduğu dağlık arazilerde yer yer hamleli rüzgarlı sıcak ve kuru kuzeyli hava durumu tipi, önümüzdeki en az 5 günlük dönemde Toros'ların güney bölümünde-yamaçlarında ve Güneybatı Anadolu'daki ormanlık arazilerde etkili olacaktır. Bu nedenle kısaca tanımladığımız yangın oluşumu açısından tehlikeli bu hava durumu tipi izlenmeli ve çıkabilecek herhangi orman ya da çalılık maki yangınlarının, denetlenmesi, yönetimi ve söndürülmesi çok zor olan büyük orman yangınlarına dönüşme olasılığının orta ve yüksek güven düzeyinde olabileceği beklenmelidir."