Kritik çalışma! İşte Türkiye'nin afet risk haritası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için AFAD 2017'de Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi'ni başlattı.
Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel, arazide incelemede bulundu ve bugüne kadar 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı.
Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.
EN ÇOK ORMAN YANGINI EGE VE AKDENİZ'DE YAŞANDI
Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı.
ARAS Projesi kapsamında oluşturulan afet risk haritasına göre, 2021'de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi olayı, 39 heyelan meydana geldi.
En çok heyelan Batı ve Doğu Karadeniz'de, en çok orman yangını ise Ege ve Akdeniz'de yaşandı.
23 BİN 753 DEPREM OLDU
AFAD koordinasyonunda, geçen yıl 1760 olaya müdahale edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerinde toplam 14 bin 157 personel, 5 bin 26 araç görevlendirildi.
Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da meydana gelen orman yangınlarına ise 22 bin 619 personelle müdahale edildi, 7 bin 935 araç ve iş makinesi kullanıldı.
Ayrıca geçen yıl ülke genelinde 23 bin 753 deprem meydana geldi.
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