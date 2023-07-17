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        Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması

        Son dakika... Kremlin'den Tahıl Koridoru anlaşmasına yönelik yapılan açıklamada, "Anlaşma bugünden itibaren yürürlükte olmayacak" denildi

        Reuters
        Giriş: 17.07.2023 - 12:00
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        Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması
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        Kremlin'den Tahıl Koridoru anlaşmasına yönelik yapılan açıklamada, "Anlaşma bugünden itibaren yürürlükte olmayacak, Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" denildi.

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

        Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi bugün (17 Temmuz) doldu. Kremlin'den Tahıl Koridoru anlaşmasına yönelik yapılan açıklamada, "Anlaşma bugünden itibaren yürürlükte olmayacak, Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" ifadeleri kullanıldı.

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        LAVROV AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemişti.

        Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini belirtmişti.

        Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da anlaşmasının 17 Temmuz'da sona ereceği, uzatılmasına yönelik temasların süreceği ifade edilmişti.

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