Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı'nın verdiği işgal tarihlerinden habersiz olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığı açıklamaya göre, Kremlin, "Donbass hattı üzerindeki durumun maksimum düzeyde zorlandığı herhangi küçük bir provokasyonun istenmeyen sonuçlar yol açabileceği" ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya savaş kelimesini kullanmak isteyen son ülke" denildi.

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