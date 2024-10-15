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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA | Kredi kartından ne zaman 750 TL katılma payı tahsil edilecek ve ertelendi mi? Savunma Sanayii Destekleme Fonu ne zaman yürürlüğe girecek?

        Kredi kartından ne zaman 750 TL katılma payı tahsil edilecek?

        'Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, vatandaşa getirilen ek vergiler direkt Savunma Sanayii Fonu'na aktarılacak. Bu vergilerden biri de 100 bin lira üstündeki kredi kartlarından yıllık olarak kesilecek 750 TL katılım payı oldu. Peki, kanun ne zaman yürürlüğe girecek, kredi kartlarından ne zaman 750 TL katılım payı tahsil edilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:11
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        • 1

          Ek damga vergisinden, araç alandan gayrimenkul alıp satanlara kadar yıllık yaklaşık 63 milyar lira ek gelir sağlanması planlanan Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında birçok ek vergi geliyor. Bunlardan biri de 100 bin lira üzeri kredi kart sahiplerinden yıllık olarak alınacak 750 TL katılım payı oldu. Peki, kanun ne zaman yürürlüğe girecek, kredi kartlarından ne zaman 750 TL katılım payı tahsil edilecek? İşte, detaylar...

        • 2

          100 BİN TL ÜZERİ KREDİ KARTLARINDAN YILLIK 750 TL KATILMA PAYI KESİLECEK

          Türkiye'nin gündeminde Savunma Sanayii Destekleme Fonu yer alıyor. Meclis'e verilen teklife göre yaklaşık 63 milyar lira ek gelir sağlanması planlanan fon, geçen yıl 135 milyar lira gelir elde etti. Eğer Meclis'te bulunan tasarı yasalaşırsa fonun gelirleri yaklaşık yüzde 40 daha artacak. Taslak yasalaştığında limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

        • 3

          KREDİ KARTINDAN NE ZAMAN 750 TL KATILIM PAYI TAHSİL EDİLECEK?

          Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekildi

          Teklif 2025 yılındaki komisyonda değerlendirilecek.

        • 4

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklife yönelik vatandaşın eleştirileri oldu teklifimizi bütçe sonrası tekrar değerlendireceğiz" dedi.

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