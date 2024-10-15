Ek damga vergisinden, araç alandan gayrimenkul alıp satanlara kadar yıllık yaklaşık 63 milyar lira ek gelir sağlanması planlanan Savunma Sanayii Destekleme Fonu kapsamında birçok ek vergi geliyor. Bunlardan biri de 100 bin lira üzeri kredi kart sahiplerinden yıllık olarak alınacak 750 TL katılım payı oldu. Peki, kanun ne zaman yürürlüğe girecek, kredi kartlarından ne zaman 750 TL katılım payı tahsil edilecek? İşte, detaylar...