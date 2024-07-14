Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: KPSS heyecanı başladı

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

        1 buçuk milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        KPSS heyecanı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

        AA'da yer alan habere göre Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

        İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.

        REKLAM

        KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KPSS
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'tan ilk açıklama
        Trump'tan ilk açıklama
        Biden'dan ilk tepki
        Biden'dan ilk tepki
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        'Aşk tuzağı' kurdukları kişiyi öldürüp yaktılar!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        On binlerce İsrailliden protesto
        On binlerce İsrailliden protesto
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Habertürk Anasayfa