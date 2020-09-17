Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin karantina kurallarını hiçe saydı.
Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.
YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
İÇİŞLERİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇANLARLA İLGİLİ GENELGE
İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu ifade edildi.
Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.
İHLAL EDEN İÇİN SUÇ DUYURUSU
Evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında, TCK 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.
DAHA ÖNCE ETKİN TAKİP VE DENETİM UYGULANIYORDU
Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç),hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği ifade edildi.
HAYATI FİLM OLDU
Enes Batur'un sosyal medyadaki takipçi sayısı doğal olarak sinemacıların dikkatini çekti. 'Bu kadar takipçisi varsa filmi izlenir' düşüncesiyle 2017'de Enver Sülük ve Büşra Nur Karahan tarafından yazılan senaryo, 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' adıyla filme çekildi.
Kamil Çetin'in yönettiği filmde Enes Batur'a başrollerde Ceyda Düvenci ile Bekir Aksoy ünlü Youtuber'ın annesi ve babası rolüyle eşlik etti.
Erdem Karahan'ın yapımcısı olduğu 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' 2018'de gösterime girerek 1.483.848 kişi tarafından izlenip 17.463.423 TL'lik hasılata ulaştı.
'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?', izleyici sayısı açısından 2018'de 430 Türk / yabancı film arasından 10'uncu sırada yer alarak iştah kabarttı. Bunu üzerine 2019'da 'Enes Batur Gerçek Kahraman' çekildi.
Doğa Can Anafarta'nın yönettiği filmde Enes Batur bu kez başrolleri Ömer Başdoğan, Altan Erkekli, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Aslan ile paylaştı. Ne var ki, 'Enes Batur Gerçek Kahraman', gişede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 520.826 kişinin izlediği film, 7.354.469 TL'lik hasılatıyla zarar ederken 402 Türk / yabancı film arasından 30'uncı sırada yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!