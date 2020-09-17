Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin karantina kurallarını hiçe saydı.

Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İÇİŞLERİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇANLARLA İLGİLİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu ifade edildi.

Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.

İHLAL EDEN İÇİN SUÇ DUYURUSU

Evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında, TCK 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

DAHA ÖNCE ETKİN TAKİP VE DENETİM UYGULANIYORDU

Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç),hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği ifade edildi.

HAYATI FİLM OLDU

Enes Batur'un sosyal medyadaki takipçi sayısı doğal olarak sinemacıların dikkatini çekti. 'Bu kadar takipçisi varsa filmi izlenir' düşüncesiyle 2017'de Enver Sülük ve Büşra Nur Karahan tarafından yazılan senaryo, 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' adıyla filme çekildi.

Kamil Çetin'in yönettiği filmde Enes Batur'a başrollerde Ceyda Düvenci ile Bekir Aksoy ünlü Youtuber'ın annesi ve babası rolüyle eşlik etti.

Erdem Karahan'ın yapımcısı olduğu 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' 2018'de gösterime girerek 1.483.848 kişi tarafından izlenip 17.463.423 TL'lik hasılata ulaştı.

'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?', izleyici sayısı açısından 2018'de 430 Türk / yabancı film arasından 10'uncu sırada yer alarak iştah kabarttı. Bunu üzerine 2019'da 'Enes Batur Gerçek Kahraman' çekildi.

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği filmde Enes Batur bu kez başrolleri Ömer Başdoğan, Altan Erkekli, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Aslan ile paylaştı. Ne var ki, 'Enes Batur Gerçek Kahraman', gişede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 520.826 kişinin izlediği film, 7.354.469 TL'lik hasılatıyla zarar ederken 402 Türk / yabancı film arasından 30'uncı sırada yer aldı.