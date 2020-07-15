Türkiyede son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.

''BİNİN ALTINDAKİ İKİNCİ GÜNÜMÜZ''

Bakan Koca, ''1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.'' ifadelerini kullandı.