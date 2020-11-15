Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

''KAYIPLARIMIZ 100'E YAKIN''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.'' dedi.