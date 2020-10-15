Koronavirüs salgınında son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1408 oldu, son 24 saatte 1311 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679a yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.'' dedi.