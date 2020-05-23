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HaberlerSağlık

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 4308'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu. Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu

23.05.2020 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
Fahrettin Koca

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 178 test yapıldı ve 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1491 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, vaka sayısı 155 bin 686 ve vefat sayısı 4 bin 308 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 388 ve iyileşen hasta sayısı 117 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

"DURUMU AĞIR HASTA SAYIMIZ BUGÜN DE AZALDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

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