Son dakika haberine göre koronavirüs salgınında vaka sayısı 3 binin altına düştü, can kaybı ise 2706'ya yükselirken, bu gün Covid-19'dan 106 kişi hayatını kaybetti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.