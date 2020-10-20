Pandemide 2. Dalga korkusu! Avrupa'da vaka patlaması!

DHA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2. Dalga uyarısı yapılıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde pandemi yeniden etkisini artırmış durumda. İşte Kovid-19'da artan vakalar ve yükselmeye başlayan can kayıpları...

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 19 BİNE YAKLAŞTI

DHA'da yer alan habere göre İngiltere´de son 24 saatte 18 bin 804 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 80 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 741 bin 212´ye, toplam can kaybı ise 43 bin 726´ya ulaştı.

FRANSA'DA 13 BİN 243 VAKA SAPTANDI

Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 243 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 910 bin 277´ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 105 bin 935 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 623 olduğu aktarıldı.

İTALYA'DA BİR GÜNDE 9 BİN 338 VAKA

İtalya´da son 24 saatte 9 bin 338 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 73 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 423 bin 578´e, toplam can kaybı ise 36 bin 616´ya ulaştı. Ülkede 252 bin 959 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

İSPANYA'DA GÜNDE 12 BİN 214 VAKA

İspanya´da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 214 kişide daha virüs tespit edildiği, 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 795´e, toplam can kaybı ise 33 bin 992´ye ulaştı.

ABD'DE GÜNLÜK VAKA SAYISI 42 BİN 696

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 696 artışla 8 milyon 388 bin 13'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 437 artarak 224 bin 732'ye ulaştı.

HİNDİSTAN'DE 24 SAATTE 55 BİN 722 VAKA

AA'da yer alan habere göre Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 579 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 114 bin 610'a yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 55 bin 722 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 550 bin 273'e çıktı.

İRAN'DA BİR GÜNDE 337 CAN KAYBI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 251 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 712'ye, vaka sayısının da 534 bin 631'e çıktığını aktardı.

RUSYA'DA VAKA REKORU: 15 BİN 982

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte, 15 bin 982 vaka ile en yüksek günlük rakam görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 415 bini aştı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 179 artarak 24 bin 366'ya yükseldi.