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Çin'un Hubey Eyaleti'ne bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Avrupa'nın ardından Türkiye'de de hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt genelinde ciddi önlemler alınıyor. Okulların tatil edilmesinin ardından dün Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"DÜŞÜŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar gününe özel, toplu taşıma kullanım verileri incelendiğinde salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da toplu ulaşım kullanım oranında % 48’lik düşüş olduğu belirtildi. Ongun mesajında, "Bir düşüşün söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızla veri paylaşımımız devam edecektir" dedi.