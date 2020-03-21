21 MART 2020
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46 ülkeye daha uçuş yasağı

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce uçuşların karşılıklı olarak durdurulduğu 22 ülkeye ek olarak 46 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi. Ulaştırma Bakanlığı, uçuş yasağına ilişkin listeyi yayınladı

21.03.2020 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs

Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" dedi.

Bakanlık uçuş yasağı kapsamına dahil ülkelerin listesini yayınladı:

 

Ülke

Uçuş Durduran Taraf

Uçuş Durdurma Başlangıç Tarihi

Uçuş Durdurma Bitiş Tarihi

Almanya

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Angola

Angola/ Türkiye

20.03.2020

Belirsiz

Avusturya

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Azerbaycan

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Bangladeş

Bangladeş/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Belçika

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri / Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

Birleşik Krallık

Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

Cezayir

Cezayir/ Türkiye

17.03.2020

9.04.2020

Cibuti

Cibuti/ Türkiye

15.03.2020

Belirsiz

Çad

Çad/ Türkiye

19.03.2020

3.04.2020

Çekya

Çekya/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Çin

Türkiye

3.02.2020

Belirsiz

Danimarka

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Dominik

Dominik/ Türkiye

18.03.2020

3.04.2020

Ekvator

Ekvator/ Türkiye

16.03.2020

7.04.2020

Ekvator Ginesi

Ekvator Ginesi/ Türkiye

16.03.2020

15.04.2020

Fas

Fas/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Fildişi Sahili

Fildişi Sahili/ Türkiye

21.03.2020

Belirsiz

Filipinler

Filipinler/ Türkiye

17.03.2020

12.04.2020

Finlandiya

Finlandiya/ Türkiye

19.03.2020

Belirsiz

Fransa

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Guatemala

Guatemala/ Türkiye

12.03.2020

Belirsiz

Güney Kore

Türkiye

29.02.2020

Belirsiz

Gürcistan

Türkiye

20.03.2020

Belirsiz

Hindistan

Hindistan/ Türkiye

18.03.2020

31.03.2020

Hollanda

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Irak

Türkiye

29.02.2020

Belirsiz

İran

Türkiye

23.02.2020

Belirsiz

İrlanda

Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

İspanya

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

İsveç

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

İsviçre

Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

İtalya

Türkiye

29.02.2020

Belirsiz

Kamerun

Kamerun/ Türkiye

18.03.2020

Belirsiz

Kanada

Kanada/ Türkiye

16.03.2020

1.04.2020

Karadağ

Karadağ/ Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

Kazakistan

Kazakistan/ Türkiye

16.03.2020

17.04.2020

Kenya

Kenya/ Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

KKTC

KKTC/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Kolombiya

Kolombiya/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Kosova

Kosova/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Kuveyt

Kuveyt/Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya/ Türkiye

18.03.2020

Belirsiz

Letonya

Letonya/ Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

Lübnan

Lübnan/ Türkiye

18.03.2020

29.03.2020

Macaristan

Macaristan/ Türkiye

22.03.2020

17.04.2020

Mısır

Türkiye - Mısır

17.03.2020

Belirsiz

Moğolistan

Moğolistan/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Moldova

Moldova/ Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

Moritanya

Moritanya/ Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

Nepal

Nepal/ Türkiye

20.03.2020

15.04.2020

Nijer

Nijer/ Türkiye

20.03.2020

5.04.2020

Norveç

Türkiye

14.03.2020

Belirsiz

Özbekistan

Özbekistan/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Panama

Panama/ Türkiye

15.03.2020

15.04.2020

Peru

Peru/ Türkiye

16.03.2020

1.04.2020

Polonya

Polonya/ Türkiye

14.03.2020

24.03.2020

Portekiz

Portekiz/ Türkiye

19.03.2020

19.04.2020

Slovenya

Slovenya/ Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

Sri Lanka

Sri Lanka/ Türkiye

19.03.2020

26.03.2020

Sudan

Sudan/ Türkiye

16.03.2020

1.04.2020

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan -Türkiye

9.03.2020

Belirsiz

Tayvan

Tayvan/ Türkiye

17.03.2020

1.04.2020

Tunus

Tunus/ Türkiye

18.03.2020

Belirsiz

Ukrayna

Ukrayna/ Türkiye

16.03.2020

Belirsiz

Umman

Umman/ Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

Ürdün

Ürdün/ Türkiye

17.03.2020

Belirsiz

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