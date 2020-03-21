Son dakika flaş gelişme: 46 ülkeye daha uçuş yasağı geldi! İşte o ülkeler

Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" dedi.

Bakanlık uçuş yasağı kapsamına dahil ülkelerin listesini yayınladı:

Ülke Uçuş Durduran Taraf Uçuş Durdurma Başlangıç Tarihi Uçuş Durdurma Bitiş Tarihi Almanya Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Angola Angola/ Türkiye 20.03.2020 Belirsiz Avusturya Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Azerbaycan Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Bangladeş Bangladeş/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Belçika Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri / Türkiye 17.03.2020 Belirsiz Birleşik Krallık Türkiye 17.03.2020 Belirsiz Cezayir Cezayir/ Türkiye 17.03.2020 9.04.2020 Cibuti Cibuti/ Türkiye 15.03.2020 Belirsiz Çad Çad/ Türkiye 19.03.2020 3.04.2020 Çekya Çekya/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Çin Türkiye 3.02.2020 Belirsiz Danimarka Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Dominik Dominik/ Türkiye 18.03.2020 3.04.2020 Ekvator Ekvator/ Türkiye 16.03.2020 7.04.2020 Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi/ Türkiye 16.03.2020 15.04.2020 Fas Fas/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Fildişi Sahili Fildişi Sahili/ Türkiye 21.03.2020 Belirsiz Filipinler Filipinler/ Türkiye 17.03.2020 12.04.2020 Finlandiya Finlandiya/ Türkiye 19.03.2020 Belirsiz Fransa Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Guatemala Guatemala/ Türkiye 12.03.2020 Belirsiz Güney Kore Türkiye 29.02.2020 Belirsiz Gürcistan Türkiye 20.03.2020 Belirsiz Hindistan Hindistan/ Türkiye 18.03.2020 31.03.2020 Hollanda Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Irak Türkiye 29.02.2020 Belirsiz İran Türkiye 23.02.2020 Belirsiz İrlanda Türkiye 17.03.2020 Belirsiz İspanya Türkiye 14.03.2020 Belirsiz İsveç Türkiye 14.03.2020 Belirsiz İsviçre Türkiye 17.03.2020 Belirsiz İtalya Türkiye 29.02.2020 Belirsiz Kamerun Kamerun/ Türkiye 18.03.2020 Belirsiz Kanada Kanada/ Türkiye 16.03.2020 1.04.2020 Karadağ Karadağ/ Türkiye 17.03.2020 Belirsiz Kazakistan Kazakistan/ Türkiye 16.03.2020 17.04.2020 Kenya Kenya/ Türkiye 17.03.2020 Belirsiz KKTC KKTC/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Kolombiya Kolombiya/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Kosova Kosova/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Kuveyt Kuveyt/Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya/ Türkiye 18.03.2020 Belirsiz Letonya Letonya/ Türkiye 17.03.2020 Belirsiz Lübnan Lübnan/ Türkiye 18.03.2020 29.03.2020 Macaristan Macaristan/ Türkiye 22.03.2020 17.04.2020 Mısır Türkiye - Mısır 17.03.2020 Belirsiz Moğolistan Moğolistan/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Moldova Moldova/ Türkiye 17.03.2020 Belirsiz Moritanya Moritanya/ Türkiye 17.03.2020 Belirsiz Nepal Nepal/ Türkiye 20.03.2020 15.04.2020 Nijer Nijer/ Türkiye 20.03.2020 5.04.2020 Norveç Türkiye 14.03.2020 Belirsiz Özbekistan Özbekistan/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Panama Panama/ Türkiye 15.03.2020 15.04.2020 Peru Peru/ Türkiye 16.03.2020 1.04.2020 Polonya Polonya/ Türkiye 14.03.2020 24.03.2020 Portekiz Portekiz/ Türkiye 19.03.2020 19.04.2020 Slovenya Slovenya/ Türkiye 17.03.2020 Belirsiz Sri Lanka Sri Lanka/ Türkiye 19.03.2020 26.03.2020 Sudan Sudan/ Türkiye 16.03.2020 1.04.2020 Suudi Arabistan Suudi Arabistan -Türkiye 9.03.2020 Belirsiz Tayvan Tayvan/ Türkiye 17.03.2020 1.04.2020 Tunus Tunus/ Türkiye 18.03.2020 Belirsiz Ukrayna Ukrayna/ Türkiye 16.03.2020 Belirsiz Umman Umman/ Türkiye 17.03.2020 Belirsiz Ürdün Ürdün/ Türkiye 17.03.2020 Belirsiz