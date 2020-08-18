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Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 251 bin 805 ve can kaybının 6 bin 16 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805 ve vefat sayısı 6 bin 16 oldu.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı ise 703 olarak açıklandı.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. " ifadelerini kullandı.