İHA

Antalya Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli’ne bu sabah 5 yeni pozitif vaka ile ile birlikte toplam vaka sayısının 15 olduğunu söyledi. Salgının daha da artmaması için tedbir ve hassasiyetleri en üst seviyeye çıkartılması gerektiğinin altını çizen Cimşit, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyaralım” dedi.

"DAHA SIKI DENETİMLER YAPILACAK"

İHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği ‘Koronavirüs Denetimleri’ genelgesiyle daha sık denetimlerin yapılacağını vurgulayan Kaymakam Çimşit, “Denetimler konusunda daha belirgin bir şekilde sahada olacağız. Maske, mesafe ve temizliğe azami ölçüde özen göstereceğiz” dedi.