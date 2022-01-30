Yangın saat 17.30 sıralarında 3 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.