İHA

Korona virüs salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1000’in altında olan vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar 1000’in üzerine çıkmış durumda. Yaşanan bu artış hastanelerde bulunan yoğunluğu da her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

UZUN TEST KUYRUĞU

İHA'da yer alan habere göre Covid-19 vakalarının en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy’de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

ÜÇ FARKLI KUYRUK OLUŞTURULDU

Korona virüs testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için neden test yaptırmak istediğine göre 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Sonuç almak isteyen vatandaşlar ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.