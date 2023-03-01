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Diyarbakır'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı

Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir hukuk bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 2 zanlı yakalandı

Giriş: 01.03.2023 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da hukuk bürosuna kurşun yağdı - Diyarbakır haberleri
Korkunç saldırı! Hukuk bürosuna kurşun yağdırdı
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DHA

Diyarbakır'da M.K., davasını almak istemeyen avukatlık bürosuna doğru tabancayla 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayın ardından M.K. ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kadın gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesi´nde meydana geldi. M.K., bir süre önce binanın 2´nci katında bulunan avukatlık bürosuna giderek, avukatlardan davasını almalarını istedi.

Avukatlar ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine M.K., iddiaya göre avukatları tehdit etti. Avukatların şikayetiyle geçen günlerde gözaltına alınan M.K., serbest bırakıldı.

Bugün avukatlık bürosunun bulunduğu binanın önüne gelen M.K., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, 2´nci kata doğru 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kadını gözaltına aldı.

Avukatlık bürosunda incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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