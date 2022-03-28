Korku dolu anlar! Alevlerden böyle kaçtılar

Son dakika haberine göre ilçede bulunan bir gecekonduda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan binanın çatısına sıçradı.

DHA'nın haberine göre, bina sakinleri içeride bulunan çocukları panikle dışarı çıkardı. Yangın sırasında sokaktaki kopan elektrik tellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekondu kullanılmaz hale geldi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören bir mahalle sakini, "Galericiyiz, öğle eve gelelim bir yemek yiyelim dedik. Yan bina tutuşunca direk itfaiyeyi aradık. Alt katta 3-4 kişi varmış." dedi.