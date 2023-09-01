Bölgedeki kapalı alanları inceleyen, arazi taraması yapan ekipler, dün olduğu gibi küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan Tina'yı kaybolduğu süreçte bir yerde tutulmuşsa bunu belirlemek üzere araziye bıraktı. Tina, gün içinde farklı noktalarda bırakılarak gideceği yerler takip edilecek.