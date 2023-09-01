Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu
Balıkesir'de evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 74 gündür aranan ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu. Tina, Angela Berzeg'in üstüne atladı. Korhan Berzeg'i arama çalışmaları ise devam ediyor
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İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina", 74 gün sonra eve döndü. Tina, Armutlu'daki eve gelen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg'le buluşturuldu. Tina, Berzeg'in üzerine atıldı.
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ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem "Asya Direktörü" olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.
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Eşi kahvaltı hazırlarken, 17 Haziran'da, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi.
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Kayıp ihbarı üzerine bölgede, iz takip köpekleriyle arama yapan arama ve kurtarma ekipleri hiçbir sonuca ulaşamadı.
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TİNA EVİNE DÖNDÜ
Arama çalışmalarının 74'üncü günü Doberman ırkı köpek Tina, evine döndü. Sağlıklı olduğu gözlenen Tina'nın geldiğini jandarmadan öğrenen Angela Berzeg de eve geldi.
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Evin bahçesinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından tutulan Tina, eve gelen Angela Berzeg'e doğru koşup, üzerine atıldı. Angela Berzeg ve Tina'nın buluşma anı anbean görüntülendi.
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Daha sonra evde kalan Tina, sonraki gün Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına katıldı.
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ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeğinin 74 gün sonra bulunmasının ardından arazide yeniden başlatılan arama çalışması devam ediyor.
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Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneğine (GÖNDAK) bağlı ekipler, aramalarını Berzeg ailesinin evinin de olduğu kırsal Armutlu Mahallesi çevresinde yoğunlaştırdı.
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Bölgedeki kapalı alanları inceleyen, arazi taraması yapan ekipler, dün olduğu gibi küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan Tina'yı kaybolduğu süreçte bir yerde tutulmuşsa bunu belirlemek üzere araziye bıraktı. Tina, gün içinde farklı noktalarda bırakılarak gideceği yerler takip edilecek.
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İstanbul'dan gelen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ve yakınları da ekiplerle iletişim halinde süreci izliyor.
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Ekipler, şüpheli kişi ve araç tespitine yönelik araştırmalar ve kamera incelemelerini de sürdürüyor.
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