Konya'daki katliamda salon karıştı! 6 polis yaralandı

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Konya Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, sanıklardan Yahya Çalık'ın savunma yaptığı sırada Dedeoğulları ailesinin yakınları Çalık’a ellerindeki su şişelerini fırlattı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, duruşma salonundaki görevli polisler müşteki yakınlarını sakinleştirmeye çalışsa da Dedeoğulları ailesinin yakınları bir türlü kontrol altına alınamadı. İki aile yakınları arasında sözlü devam eden olay kısa sürede arbedeye dönüştü.

Olayı engellemeye çalışan 6 polis müşteki yakınları tarafından darbedildi. Takviye polis ekiplerinin duruşma salonuna gelmesiyle olay bastırıldı. Polise saldırarak darbettikleri iddiası ile 3 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan ve 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

9 sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan iki yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar, Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.