DHA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan bazı kişilerin kurdukları WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak, denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.

DHA'nın haberine göre ayrıca, grup yöneticilerinin sadece güvendikleri kişileri WhatsApp grubuna ekledikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gruba üye kişilerin cep telefonu numaralarından kimliklerini tespit etti.

Polis, savcılık kararıyla grup üyesi 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.