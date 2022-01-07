Kocaeli'de yunusa kurşun yağdırdılar!

DHA

İlçenin Balyanoz Koyu'nda görev yapan Darıca Belediyesi´nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti.

DHA'nın haberine göre, güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti.

BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK

Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü. Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.