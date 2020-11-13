Yaşlı adamdan baltalı dehşet!

İHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 71 yaşındaki İ.Z., karısını baltayla öldürdü.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, saat 07.50 sıralarında Yeni Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlıkları olan ve bir süredir ilaç tedavisi gören İ.Z., karısı H.Z. (72) ile evlerinin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.Z., karısı H.Z.’nin kafasına balta ile vurdu.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi koca İ.Z. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede, evde sadece karı-koca olarak kendilerinin yaşadığını anlattı. Zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını söyleyen İ.Z., kendisinin psikiyatrik rahatsızlığı olup ilaç kullandığını ve tartışma esnasında karısının kafasına baltayla vurduğunu söylediği öğrenildi.