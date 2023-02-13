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Kızılay, deprem bölgesindeki 900 köye yardım ulaştırdı

10 ili etkileyen deprem felaketinde bölgeye yardımlar sürüyor. Bu kapsamda Kızılay ekiplerinin de yaklaşık 900 köye hem kara yolu hem de helikopter ile yardım ulaştırdığı öğrenildi

Giriş: 13.02.2023 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberi: Kızılay, bölgedeki 900 köye yardım ulaştırdı
Kızılay, bölgedeki 900 köye yardım ulaştırdı
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DHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kızılay ekipleri temel beslenme ihtiyacı bulunduğu bilgisi alınan yaklaşık 900 köye kara yolu ve TSK´ya ait helikopterlerle yardım ulaştırdı.

DHA'da yer alan habere göre afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehir ve 48 ilçede mobil mutfakları, sahra mutfakları, gezici ikram araçlarıyla beslenme desteği vermeye başladı.

BATTANİYE VE KIYAFET YARDIMLARI ULAŞTIRILDI

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde 500´e yakın noktada hizmet veren Kızılay, beslenme platformu üyesi kurum ve kuruluşların desteği ile her gün 2.6 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek ve ikram malzemeleri sağladığını duyurdu.

Depremin 6. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen 900´e yakın köye ulaşan Kızılay, bu köylerde hayatını sürdüren vatandaşlara dayanıklı gıda maddeleri, battaniye ve kıyafet yardımlarını taşıyor. Kızılay karayolu ile ulaşamadığı yerlere TSK´ya ait helikopterlerle ulaşarak, ihtiyaç malzemelerini köylere bırakıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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