Kız yurduna izinsiz girdi! Şoke eden savunma!

Eskişehir'de edinilen bilgiye göre, Abdülmecit B. (42) isimli şüpheli, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kız Yurdu'na izinsiz olarak girerek, kişilerin huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik hareketlerde bulundu.
SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI
İHA'da yer alan habere göre bunun neticesinde sosyal medya üzerinden infiale yol açtığı görülen şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce geniş bir çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar neticesinde olaya konu şüpheli, 20 Nisan’da saat 00.45'de yakalanarak, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli işlemler için gözaltına alındı.
"NAMAZ KILMAK İÇİN GİRDİM"
Şüpheli Abdülmecit B., polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi. Bu esnada basın mensuplarının kız yurduna neden girdiği yönünde sorduğu sorulara yanıt veren Abdülmecit B., “Bilerek girmedim ki. Namaz kılmak için. Çekmeyin bak. Namaz kılmak için girdim. Mahsustan öyle bir algı yapıyorsunuz ki. Ben sanki kötü niyetli girmişim” dedi.
"BASIN MENSUBU TEKME ATTI" İDDİASI
Bir başka gazetecinin “Ahlaksız teklifte bulunduğunuz doğru mu?” sorusuna da “Hayır, yanlış. Yapmadım. Çekmeyin beni. Namaz kılmak için girdim ben oraya. Ben oraya sıkıştım o yüzden girdim” diyen şüpheli, daha sonra basın mensubunun kendisine tekme attığını iddia ederek polis memuruna, “Görüyor musun vuruyor bana. Arkadaki bana vuruyor. Tekme vurdu bana” şeklinde tepki gösterdi. Basın mensubu ise sadece görüntü aldığını savundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!