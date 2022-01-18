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Son dakika: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Bodrum tatili - Foto haber

Nebahat Çehre'den Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e: Tablo gibisiniz

İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan stil danışmanı Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, rotalarını Bodrum'a çevirdi. Eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan Dizer'in gönderisine yorum yapanlardan biri de Nebahat Çehre oldu

18.01.2022 - 12:17 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer'in (44) bebek beklediği iddia edilmişti. Hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulayan ünlü stil danışmanı, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz." açıklamasını yapmıştı.

  • "ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

    Bebek ile ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık." ifadelerini kullanmıştı. 

  • ROTAYI BODRUM'A ÇEVİRDİLER

    İlk kez baba olma duygusunu yaşayacak olan Tatlıtuğ, çekimleri Kars'ta gerçekleşen  'Aşıklar Bayramı' filmi bittikten sonra dört aylık hamile olan eşiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

  • "TABLO GİBİSİNİZ"

    Eşiyle keyifli vakit geçiren Başak Dizer, tatil pozlarını da sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojisiyle yayınladı. Fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Dizer ile Tatlıtuğ'un karelerine ünlü isimler de kayıtsız kalmadı.

    'Aşk-ı Memnu'da  Tatlıtuğ ile birlikte kamera karşısına geçen Nebahat Çehre de çifte "Tablo gibisiniz." yorumunu yaptı.

  • BEBEK GÖRÜNDÜ!

    Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da yakın arkadaşları Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı ile bir araya gelmişti. Eşi ve arkadaşlarıyla boydan çekilen bu fotoğrafını yayınlayan Dizer'in, karnının belirginleştiği görülmüştü. 

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