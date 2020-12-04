Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak.

DHA'nın haberine göre, kısıtlama öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 80'e çıktı.