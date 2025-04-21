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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar

        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar

        Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. ️A.H. ve T.H.C. isimli şahıslar Türkiye'ye iade edilirken, F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:59
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        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aradığımız A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. ️A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili X hesabından "Kırmızı bültenle aradığımız suçluları yurtdışında ortak operasyonlarla yakalayıp tek tek ülkemize getirmeye devam ediyoruz” ifadeleriyle açıklama yaptı.

        Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

        “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve “Orkinos-Bulut” operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai’de yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

        “Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız T.H.C., İran’da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

        "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor.

        "MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

        Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişkin, "Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıklarımız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir" dedi.

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