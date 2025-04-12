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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı bültenle aranan göçmen kaçakçısı yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan göçmen kaçakçısı yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İtalya adli makamlarınca, 'İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:07
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        Kırmızı bültenle aranan göçmen kaçakçısı yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı" dedi.

        İtalya adli makamlarınca; "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı" ifadelerini kullandı.

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