Kırmızı bültenle aranan göçmen kaçakçısı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İtalya adli makamlarınca, 'İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı' suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı" dedi.
İtalya adli makamlarınca; "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı" ifadelerini kullandı.