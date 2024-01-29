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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda son dakika yeni detaylar! - Güncel haberler

        Gözaltı sayısı arttı! Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

        İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre gözaltına alınanların sayısının 51'e yükseldiği ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu şüphelilerin kaçtığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:54
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        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
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        Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanların sayısı 51´e yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı.

        Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayıları 51´e yükseldi.

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        23'Ü SINIR DIŞI EDİLECEK

        Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi´ne gittiğini belirledi.

        Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23´ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

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        SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KORKUP KAÇTILAR

        Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya´dan Türkiye´ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.´nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.

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