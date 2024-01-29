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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sarıyer'deki kilise saldırısına ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sarıyer'deki kilise saldırısına ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin gün boyu emniyet güçlerinin 30 ayrı adrese baskın düzenlediğini ve şu ana kadar 47 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" dedi. Bakan Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 02:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 02:53
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        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilisedeki pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından yürütülen operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

        Olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada faillerin kısa sürede yakalayacaklarını kaydettiklerini anımsatan Yerlikaya, İstanbul Emniyeti'nin hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattığını aktardı.

        Yerlikaya, "Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyeti'mize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "KARANLIK NOKTALAR AYDINLATILACAK"

        AA'nın haberine göre; Bakan Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi.

        "BİZ, TÜRKİYE'NİN HUZURU DİYORUZ"

        Medeniyetin baş tacı İstanbul'un farklı dinlere ve mezheplere asırlardır ev sahipliği yaptığını, yapmaya da devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, "Biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine ulusal olsun, uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, başta bölücü terör örgütü olmak üzere terörün her türlüsüyle azimle ve kararlılıkla mücadele ettiklerini aktararak, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1 Haziran 2023'ten bugüne kadar toplam 1046 operasyon yaptıklarını, gözaltına alınan 2 bin 86 şüpheliden 529'unun tutuklandığını, 404'ü hakkında ise adli kontrol kararı alındığını bildirdi.

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