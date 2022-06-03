Kilis'te facia! 2 çocuk yaşamını yitirdi

AA

Son dakika haberine göre kentte bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde Suriye uyruklu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.