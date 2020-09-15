Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu görüşüyor

Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde saat 13.00'te başladı.

Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasındaki görüşmenin "hayırlı olsun" kapsamında olacağı öğrenilirken, Türkiye ve dünyadaki son gelişmelerin ele alınması da bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişti.

Görüşmenin ardından basın açıklaması bekleniyor.