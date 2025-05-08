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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı | Son dakika haberleri

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifade vermeye çağrıldı

        CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, başsavcılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:00
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        Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
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        CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, başsavcılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

        Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

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        Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

        Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

        İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

        KILIÇDAROĞLU İFADE VERMEYE GİTMEYECEK

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin ifade vermeye gitmeyeceğini açıkladı.

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