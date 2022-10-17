Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Ukrayna'da dün sabah saatlerinde Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Dnipro, Jitomir, Hmelnitski, Slavyanski, Zaporijya kentleri ile Mikolayiv ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.