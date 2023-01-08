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Fatih'te 3 yolcunun darp ettiği taksici öldü

İstanbul'da tam bir dehşet yaşandı. Fatih'te meydana gelen olayda, takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu daha sonra taksiciye saldırdı. Ağır yaralanan taksici Aydın Altun hayatını kaybetti

Giriş: 08.01.2023 - 17:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da kendi aralarında kavga eden yolcular taksiciyi öldürdü!
Kendi aralarında kavga eden yolcular taksiciyi öldürdü!
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DHA

Fatih Çapa'da takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı. Yolcuların darp ettiği 52 yaşındaki taksici Aydın Altun, hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Çapa'da meydana geldi. İddialara göre, 3 kişi Taksim'de Aydın Altun'un (52) kullandığı taksiyi çevirip araca bindi.

Araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden 3 şüpheli daha sonra Altun'u darp etmeye başladı. Araç dışında da devam eden olayın ardından şüpheliler koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Altun'u hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Altun aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aydın Altun için yarın cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Cinayete kurban giden Aydın Altun
Cinayete kurban giden Aydın Altun

AKSU: KELLE KOLTUKLA MESLEK İCRA EDİYORUZ

Yaşanan olayla ilgili konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Tarlabaşı'ndan 3 vatandaş Aydın ağabeyimize işaret ediyor. Aydın abimiz de vatandaşları aracına alıyor. Unkapanı Köprüsü'ne doğru gelince alkollü olduklarını hissediyor. Çapa'ya doğru yaklaşınca 3 kişi şoför ağabeyimizi darp ediyor. Daha sonra aşağı iniyor. Tekrar kötü bir şekilde darp ediyorlar ve kaçıyorlar. Emniyet mensupları olayı fark ediyor ve arkadaşımızı hastaneye kaldırıyor. Taksici ağabeyimiz aldığı darbelerden ötürü sabah hayatını kaybediyor. Maalesef bir arkadaşımızı kaybettik. Uyuşturucu kullanmışlar, alkol kullanmışlar araca almasak suçlu oluyoruz. Alırsak hayatımıza mal oluyor. İşte bizi bu hale getirdiler. Yargısız infaz yapıyorlar. Maalesef böyle kelle koltukta bir meslek icra ediyoruz" dedi.

"GEREKLİ CEZALARIN ALINMASINI İSTİYORUM"

Altun yakınlarından Ersoy Aksu, "Acımız çok büyük. Ben şu anda bir şey anlatamıyorum. Gerekli cezaların alınmasını istiyorum karşı taraftakilerin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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