DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Naci Temiz, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi.

Ordu'da iskele ile balkondan eve giren Naci Temiz (38), ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'i (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan Naci Temiz'in, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin arandığı da ortaya çıktı.

Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.