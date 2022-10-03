Balkondan girdi, ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı
Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son korkunç olay Ordu'da yaşandı. Balkondan eve giren Naci Temiz adlı cani, ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'i 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Öte yandan zanlının, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı
Ordu'da iskele ile balkondan eve giren Naci Temiz (38), ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'i (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan Naci Temiz'in, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin arandığı da ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde, Ünye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Naci Temiz, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Eşini 6 yerinden bıçaklayan Temiz, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK DA ARANIYOR
Öte yandan Naci Temiz'in, 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı.
Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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