AA

Kazdağları'nda yangın çıktı! Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 12 helikopter ve 3 uçakla müdahale devam ediyor. Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

RÜZGARLA MÜCADELE

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.

Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, "Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ORMANLARINDAN BİRİ"

Şıldak, karadan ise 140 yangın söndürme personelinin, 30 arazöz, su tankeri ve ikmal araçlarıyla alevlere müdahale ettiğini dile getirdi.

Kazdağları'nın, Türkiye'nin en değerli orman alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Şıldak, şöyle konuştu:

"Buradaki müdahalelerle en seri şekilde söndürme faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Çok sıkı şekilde ve takibi çok iyi bir koordinasyonla sürdürülen bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerekse diğer yetkili birimlerle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Bazı basın yayın organlarında yangının iki ayrı noktada başladığı ifade edildi. Bu, gerçeği yansıtmıyor. Yangın şu anda bulunduğu tek noktada başladı. İlimizde 2021 yılı içinde 60 orman yangını meydana geldi. Temmuzun başından itibaren ise 24 yangınımız oldu, bunlar büyümeden söndürüldü. Milli park alanı içindeki yangının da başarılı bir çalışmayla söndürüleceğini söylemek istiyorum. Bütün kuruluşlarımız insan gücü ve iş makineleriyle üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok, burada bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve gereken bütün müdahaleler en üst seviyede gerçekleştiriliyor."

Vali Hasan Şıldak, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın, jandarma ve orman idarelerince titizlikle sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ellerinden geleni fazlasıyla ortaya koyarak iyi bir koordinasyonla söndürme faaliyetinden sonuç almayı umduklarını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Kara ekipleri bölgeye ulaştı, arazözlerden hortum çekildi. Yerden de havadan da müdahaleler devam ediyor. Helikopterlere ilave olarak sayı 17'ye çıkacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızla görüşmelerimizde diğer uçakların hareket emirlerinin verildiğini öğrendik. Uçak sayımız da 6'ya çıkacak. Etkili bir müdahale ile büyümeden Allah'ın yardımıyla söndüreceğiz inşallah."

Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alınabilmesi için etkili bir müdahale gerçekleştirildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"17 helikopter ve 4 uçakla havadan, 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 210 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Başlangıç anından itibaren bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının ilerlemesi önlenmiş olup kontrol altına alınması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Yangına müdahale esnasında orman gönüllüsü bir vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır."

Yaralanan orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü Özkan Kaya'nın (28) tedavisine Edremit Devlet Hastanesinde devam edildiği, bilincinin açık olduğu öğrenildi.



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.

Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, "Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu." dedi.

Kazdağları'nın, Türkiye'nin en değerli orman alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Şıldak, şöyle devam etti:

"Buradaki müdahalelerle en seri şekilde söndürme faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Çok sıkı şekilde ve takibi çok iyi bir koordinasyonla sürdürülen bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerekse diğer yetkili birimlerle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Bazı basın yayın organlarında yangının iki ayrı noktada başladığı ifade edildi. Bu, gerçeği yansıtmıyor. Yangın şu anda bulunduğu tek noktada başladı. İlimizde 2021 yılı içinde 60 orman yangını meydana geldi. Temmuzun başından itibaren ise 24 yangınımız oldu, bunlar büyümeden söndürüldü. Milli park alanı içindeki yangının da başarılı bir çalışmayla söndürüleceğini söylemek istiyorum. Bütün kuruluşlarımız insan gücü ve iş makineleriyle üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok, burada bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve gereken bütün müdahaleler en üst seviyede gerçekleştiriliyor."

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Vali Hasan Şıldak, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın, jandarma ve orman idarelerince titizlikle sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ellerinden geleni fazlasıyla ortaya koyarak iyi bir koordinasyonla söndürme faaliyetinden sonuç almayı umduklarını dile getiren Şıldak, "Kara ekipleri bölgeye ulaştı, arazözlerden hortum çekildi. Yerden de havadan da müdahaleler devam ediyor. Etkili bir müdahale ile büyümeden Allah'ın yardımıyla söndüreceğiz inşallah." diye konuştu.