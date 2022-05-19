Kayseri'yi şiddetli yağış vurdu! Yollarda çökme meydana geldi

İHA

Son dakika... İlçede sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.

İHA'nın haberine göre, özellikle ilçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri bölgesi ile birlikte İlyaslı ve Yerköy mahallelerinde su taşkınları meydana geldi.

YOLLAR BİLE ÇÖKTÜ

Yollarda da bozulmalar yaşanırken, vatandaşlar ve ekipler bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.