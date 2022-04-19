Feci ölüm! Üzerine çatı düştü, kurtarılamadı

İHA

Kocasinan ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak'ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz P'nin üzerine, rüzgar nedeniyle uçan çatı düştü.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken olayda ağır yaralanan Yavuz P. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FECİ OLAY KAMERADA

İHA'nın haberine göre; Yavuz P, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan feci olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.